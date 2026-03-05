Saiba como participar da 3ª Maratona de Revezamento da Serra Gaúcha e da 4ª Caminhada pelo Autismo

Inscrições podem ser realizadas até 25 de março. Reveza Caxias / Divulgação

A 3ª Maratona de Revezamento da Serra Gaúcha e a 4ª Caminhada UniTEA pelo Autismo serão realizadas no dia 12 de abril, em Caxias do Sul. O evento reunirá mais de 2 mil pessoas em uma grande mobilização que une esporte, integração e inclusão. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas até o dia 25 de março.

Além da prova de revezamento na maratona, e da caminhada pelo Autismo promovido em conjunto com o instituto UniTEA, ainda há a corrida de duas milhas (aproximadamente 3km) solo e a corrida kids.

— A gente procurou fazer uma prova que integrasse todo mundo. Essa ideia eu tive há tempos e conseguimos colocar em prática. É uma prova que vem crescendo muito. A gente não esperava tanta adesão. A gente pensa nos mínimos detalhes. A primeira edição contou com 750 atletas. No ano passado, 1,5 mil e neste ano, esperamos 2,5 mil da corrida — afirmou Zelfino Nadin, idealizador da prova e fundador da equipe Vida Ativa.

A prova de revezamento, dos 42 km, pode acontecer em duplas, quartetos ou heptetos. Todas as saídas, chegadas e as trocas de participante serão sempre junto ao local da largada no estacionamento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. A ordem das trocas dos participantes fica a critério de cada equipe.

O percurso é aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo e são sete voltas de 6.027m. Todas as equipes mistas devem dar a primeira volta (saída) do revezamento com uma pessoa do sexo feminino.

A premiação terá troféus para as cinco melhores equipes de cada modalidade (duplas, quartetos e heptetos, masculino, feminino e misto). Todos os atletas da equipe recebem troféus. Na corrida de duas milhas, troféus para os cinco melhores no geral (masculino e feminino) e troféus para os três melhores na categoria. Na corrida Kids, medalhas para todos os participantes.

— O Reveza é uma prova totalmente diferente. Muitas famílias montam suas equipes e com muita integração. É para todo mundo participar, tanto que colocamos a mini para as crianças, caminhada, para quem não tem equipe e ainda tem as duas milhas. Tem todas as possibilidades —finalizou Zelfino.