Remo e clubes do Nordeste seguem de olho em atacante do Juventude

Taliari marcou seis gols nos 11 jogos do Ju em 2026. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O atacante Gabriel Taliari segue sendo o jogador mais visado do elenco do Juventude nesta temporada. Recentemente, o Verdão recusou uma investida do Fortaleza pelo atacante. No entanto, os cearenses ainda não desistiram de sua contratação.

Ao mesmo tempo, outras equipes do Norte e Nordeste, seguem analisando a possibilidade de fazer proposta pelo jogador. Remo e Vitória procuraram informações junto ao staff de Taliari. O atacante tem vínculo com o Ju até o fim de 2026 e, em julho, poderá assinar um pré-contrato com outro clube.

O Verdão possui 50% dos direitos de Taliari. Os outros 50% pertencem ao Capivariano-SP. O Alviverde havia colocado uma multa rescisória no contrato do atacante, para clubes do Brasil, na casa dos R$ 50 milhões. Mas o próprio Juventude sabe que ninguém fará uma oferta próxima a essa quantia.

O Ju estabeleceu um valor mínimo para negociar o atacante. Segundo apurou o Pioneiro, o Remo é o mais "desesperado" em contratar Taliari. Os paraenses ainda não venceram no Brasileirão, trocaram a comissão técnica e estão na zona de rebaixamento.

Mas, ainda conforme a consulta da reportagem, "nada está definido". O certo é que durante esta semana as negociações podem avançar e, no momento, o Remo é o clube mais próximo de tirar o atacante do Alfredo Jaconi. Ao mesmo tempo, o Ju trabalha para ampliar o vínculo do jogador.