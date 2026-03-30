Recreio da Juventude tem campanha histórica no Campeonato Brasileiro Regional de Judô

No último final de semana, o Recreio da Juventude participou do Campeonato Brasileiro Regional de Judô, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Com 12 atletas na competição, o clube esmeraldino conquistou oito medalhas, sendo três de ouro, três de prata e duas de bronze.
O lugar mais alto do pódio foi conquistado por Lara de Oliveira, na categoria sub-15, até 63kg, Marcos Darkosno sub-13 até 66kg e Vitor da Silva Fagundes, na categoria sênior, acima dos 100kg.
As pratas da categoria sub-13 ficaram com Eduardo Vargas, até 45kg e Theo Bonetto, até 40kg. Artur Daros Bisotto, na categoria Cadete até 55kg, também garantiu a medalha de segundo lugar. Do sub-15, Manuela Avrela, até 44kg, e Georgia David Franzoi, até 52kg, conquistaram a terceira posição.
Outras participações de destaque foram de Dante Pan (-40kg; sub-15) e Vinicius Oliveira (-50kg; cadete), com a quinta colocação, e o nono lugar de Theo Galafassi (-55kg; sub-13) e Vicente Bragagnolo (-60kg; sub-13).
Além das conquistas, os atletas das categorias Cadete e Sênior somaram pontos importantes para o Ranking Nacional, o que consolida uma das melhores campanhas do clube nos últimos anos no evento. O técnico Giovani Cruz, destacou os resultados alcançados, que evidenciam o alto nível da equipe na modalidade.
— Nosso judô é gigante, da base ao alto rendimento. Estamos muito contentes com essas conquistas. Parabéns a todos os atletas, às comissões técnica e multidisciplinar e aos demais envolvidos — celebrou.