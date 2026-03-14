Recreio da Juventude sedia torneio de abertura da natação neste sábado

Disputas acontecem na Sede Guarany. Recreio da Juventude / Divulgação

Neste sábado (14), o Recreio da Juventude recebe o Torneio Regional de Abertura INF - SR - Caxias. O evento inicia às 8h, na sede Guarany, em Caxias do Sul.

A competição marca a estreia do calendário gaúcho oficial da natação em 2026. Com categorias do infantil ao sênior, os atletas variam entre 13 e 20 anos, e competem em modalidades masculinas e femininas. As provas são de 100 metros a 1500m, com variantes de livre, peito, costas, borboleta e medley.

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Além do clube sede, também estão presentes as equipes Associação Serrana de Desportos Aquáticos, Avenida Tênis Clube e Associação dos Amigos da Praia de Torres.