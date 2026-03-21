"Recebi ofertas para ganhar o dobro, mas quando a gente dá a palavra tem que cumprir", afirma novo goleiro do Caxias

Busatto estava desde 2020 no CSKA Sofia da Bulgária. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O torcedor do Caxias já tem um novo guardião para a temporada de 2026. O goleiro Gustavo Busatto, de 35 anos, retorna ao futebol gaúcho após uma trajetória multicampeã na Bulgária. Formado nas categorias de base do Grêmio, o arqueiro desembarca no Estádio Centenário não apenas como um reforço técnico de peso, mas como um símbolo de comprometimento com o projeto de ascensão do clube grená.

A escolha pelo Caxias envolveu fatores emocionais e familiares que superaram propostas financeiramente mais vantajosas. Busatto, que construiu uma vida sólida no Leste Europeu, admitiu que a decisão de voltar ao Rio Grande do Sul foi meticulosamente planejada.

— Chega a me arrepiar. Acho que é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Porque a Bulgária foi um país que me deu tudo, minha filha nasceu lá, um país que me acolheu muito bem. Mas eu quero viver e seguir o Caxias. Não escolhi o Caxias à toa, porque eu quero crescer aqui, quero fazer história e esse é o meu pensamento. A decisão de vir para o Caxias teve a minha família como um fator determinante — revelou o novo camisa 1.

O caráter do novo reforço ficou evidente quando ele detalhou os bastidores da negociação. Mesmo após ter dado a palavra à direção grená, Busatto foi alvo de sondagens que ofereciam valores muito superiores aos do contrato atual, mas optou por honrar o compromisso assumido com o presidente e a diretoria de futebol.

— Recebi ofertas do dobro que recebi do Caxias, mas eu tenho um lema comigo de que a gente tem que ser muito responsável e ser muito homem. Quando a gente dá a palavra para uma pessoa, tem que cumprir. Sou dessa linha. No momento que dei a palavra para o Caxias, outras pessoas me procuraram e eu falei: 'olha, agora você tem que negociar com o Caxias, se eles aceitarem, está tudo certo'", afirmou o goleiro.

Estreia e ritmo

A integração ao elenco comandado por Marcelo Cabo tem sido imediata e positiva. O goleiro destacou a receptividade do vestiário e projetou o grande objetivo da temporada: o acesso à Série B.

— O grupo me acolheu muito bem, estou me sentindo em casa e esperando os jogos para estrear, entrar no ritmo e crescer cada vez mais. Como eu frisei, quero subir o Caxias e entrar na história do clube. Acho que esse é o principal objetivo — pontuou.

A expectativa da torcida é que a estreia ocorra já na próxima terça-feira (24), às 19h, quando o Caxias enfrenta o Operário-PR pela Copa Sul-Sudeste, no Centenário. Busatto demonstra confiança em sua forma física, embora reconheça a necessidade das partidas oficiais para atingir o ápice.