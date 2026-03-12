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Raio X: saiba quem saiu, quem ficou e quem chegou ao Caxias na reformulação para a Série C

Após 12 saídas, Caxias contratou sete reforços e mantém 19 atletas no elenco sob comando de Marcelo Cabo

Tiago Nunes

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