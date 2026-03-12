Raio X: saiba quem saiu, quem ficou e quem chegou ao Caxias na reformulação para a Série C

Presidente Roberto de Vargas, ao lado do executivo, Farnei Coelho e do Gerente de Futebol, João Corrêa. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Diz o ditado popular que há males que vêm para o bem, e o desfecho do primeiro trimestre pode ter sido exatamente isso para o Caxias. Após as eliminações no Campeonato Gaúcho e na segunda fase da Copa do Brasil, o clube do Estádio Centenário decidiu reorganizar a casa, aproveitando o mês de março como uma segunda oportunidade para corrigir a rota antes das estreias na Série C e na Copa Sul-Sudeste.

Sob novo comando no departamento de futebol, com a chegada de Farnei Coelho e com o comando técnico de Marcelo Cabo, o Grená iniciou uma profunda reformulação que já contabiliza mais de dez saídas e a chegada de novos nomes para fechar o grupo até a próxima segunda-feira.

A barca grená: 12 baixas

O setor ofensivo foi o mais atingido pela "limpa" no vestiário. Ao todo, cinco atacantes deixaram o clube após oscilarem no início do ano sem firmar titularidade: Douglas Skilo, Jeam, Gustavo Nescau, Andrew e o jovem Léozinho. No meio-campo, a baixa foi sentida pela quebra de um setor que vinha se ajustando; o trio titular formado por Tomas Bastos, Dudu Vieira e Wellington Reis despediu-se do clube, juntamente com o jovem Zanellatto.

Na linha defensiva, as saídas confirmadas incluem:

Thiago Ennes: O lateral-direito, titular na temporada passada, buscou novos ares.

O lateral-direito, titular na temporada passada, buscou novos ares. Andrés Robles: O zagueiro teve a rescisão publicada no BID e ruma ao futebol do interior paulista.

O zagueiro teve a rescisão publicada no BID e ruma ao futebol do interior paulista. Carlos Henrique: Defensor que não vinha sendo aproveitado desde 2025.

As Caras Novas

Para repor as peças, o Caxias já anunciou sete reforços, com destaque para a rodagem internacional e passagens por grandes clubes brasileiros de alguns nomes. O objetivo é entregar um elenco competitivo para a estreia na Copa Sul-Sudeste contra o Operário-PR, na última semana de março. A lista aumentará. Por exemplo, o zagueiro Ianson ainda não foi anunciado e o atacante Gaspar do Avaí já treina no Centenário.

Os novos contratados são:

Goleiro: Gustavo Busatto (ex-CSKA Sofia da Bulgaria)

Gustavo Busatto (ex-CSKA Sofia da Bulgaria) Zagueiro: Ianson (ex-Santa Cruz)

Ianson (ex-Santa Cruz) Laterais: Felipe Albuquerque (ex-Grêmio).

Felipe Albuquerque (ex-Grêmio). Meio-campistas: Marcelo Freitas, Grigor (ex-Osasco) (ex-Dynamo Dresden da Alemanha) e Ravanelli (ex-Athletico-PR)

Marcelo Freitas, Grigor (ex-Osasco) (ex-Dynamo Dresden da Alemanha) e Ravanelli (ex-Athletico-PR) Atacantes: João Lucas (ex-Vila Nova), Luis Miguel (ex-Vitória), Gaspar (Avaí) e Felipe Rangel (ex-São Luiz).

Quem ficou

Por enquanto seguem no Estádio Centenário uma lista de 19 atletas. Porém, o departamento e futebol já confirmou que mais nomes irão sair, a dificuldade está nas negociações para encontrar novos clubes.

— Eu não vou falar nomes, mas a gente está trocando bastante jogadores. O presidente deixou muito claro que eu não podia aumentar a folha que eu tinha que tirar alguns jogadores para trazer outros. Tem negociações avançadas com vários jogadores nossos também de saída. Eu acho que o jogador do Caxias hoje não fica desempregado — declarou o executivo Farnei, que completou:

— Então a ideia é que aquele jogador que está mais gastado com o torcedor, ou que já não está tão satisfeito aqui, ou que não tem uma característica que a gente acha interessante pro modelo que o Marcelo Cabo vai aplicar, que a gente faça essa negociação.

Nomes seguem no Centenário treinando:

Goleiros: Gabriel Toebe, Léo Lang, Marcelo Del Soler e Pedro (base)

Laterais: Ronei (DM), Victor Sá, Roberto e Dija

Zagueiros: Windson, Maurício e Joilson,

Meio-campistas: Lucas Cândido, Breno Santos, Yann Rolim e Matheus Nunes