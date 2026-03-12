Rádio Gaúcha Serra transmite a final da Supercopa Gramado de Futsal 2026

Nesta sexta-feira (13), ACBF e Atlântico se enfrentam em busca do título da Supercopa Gramado de Futsal. Às 20h, o clássico gaúcho inicia no Ginásio Perinão, com entrada gratuita.
Ambas as equipes chegam invictas, com três empates e uma vitória. Nas semifinais, a Laranja Mecânica derrotou o Praia Clube por 2 a 1, enquanto o Galo venceu o Minas nos pênaltis, depois de um empate em 4 a 4 no tempo normal.
O time de Erechim busca ser bicampeão consecutivo, enquanto a equipe serrana quer erguer a taça pela primeira vez.
A Rádio Gaúcha Serra transmite a decisão no 102.7 FM e no app de GZH/Serra. A narração é de Tiago Nunes, com comentários de Maurício Reolon, reportagens de Rafael Rinaldi e, na Central de Esportes, Camila Corso.