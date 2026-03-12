Rádio Gaúcha Serra transmite a final da Supercopa Gramado de Futsal 2026

Duelo ocorre no Ginásio Perinão, em Gramado. Duda Knoff / ACBF,divulgação

Nesta sexta-feira (13), ACBF e Atlântico se enfrentam em busca do título da Supercopa Gramado de Futsal. Às 20h, o clássico gaúcho inicia no Ginásio Perinão, com entrada gratuita.

Ambas as equipes chegam invictas, com três empates e uma vitória. Nas semifinais, a Laranja Mecânica derrotou o Praia Clube por 2 a 1, enquanto o Galo venceu o Minas nos pênaltis, depois de um empate em 4 a 4 no tempo normal.

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O time de Erechim busca ser bicampeão consecutivo, enquanto a equipe serrana quer erguer a taça pela primeira vez.