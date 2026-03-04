"Queremos ir longe", afirma zagueiro do Juventude sobre disputa da Copa do Brasil

Messias conquistou uma posição entre os titulares na equipe de Barbieri nesta temporada. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Antes da competição iniciar, o Juventude não é tido como candidato ao título da Copa do Brasil de 2026. O que não significa que a equipe de Maurício Barbieri não possa surpreender e fazer uma boa campanha.

Pelo menos este é o sentimento de alguns atletas, como o experiente zagueiro Messias, de 31 anos. Em 2020, o defensor esteve no América-MG e a equipe treinada por Lisca superou todas as expectativas e chegou até as semifinais da competição, perdendo a vaga na decisão para o Palmeiras, que viria a ser o campeão daquela edição.

Agora vestindo a camisa do Juventude, Messias quer ver seu time avançar de fase, a começar nesta quinta-feira (5), no primeiro duelo do torneio, frente ao Guaporé, de Rondônia.

— Estreia é sempre um jogo difícil, mas queremos honrar nosso escudo, nosso torcedor, nos classificar e queremos ir longe na Copa do Brasil — admitiu o defensor.

Apesar da eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Ju segue invicto e ganhou 11 dias de preparação até a estreia na Copa do Brasil.