Prévia dos playoffs? Caxias Basquete encara o Minas em Belo Horizonte

Na terça-feira (17), Caxias derrotou o Cruzeiro, fora de casa. Arthur Lobo / Cruzeiro Basquete,Divulgação

Embalado pelas duas vitórias em sequência, contra Vasco e Cruzeiro, o Caxias do Sul Basquete encerra sua jornada dupla em Belo Horizonte enfrentando o Minas. A partida inicia às 19h e pode ser considerada uma prévia dos playoffs do NBB 2025/26.

O motivo é simples. Pelas posições atuais dos dois times na competição, o Minas, quarto colocado, enfrentaria o Caxias, atualmente na 13ª posição. Só que a condição das duas equipes na briga por um lugar melhor na tabela deve seguir até a última rodada.

Com mais sete jogos a serem disputados, o Caxias se reaproximou de adversários diretos, como Unifacisa e União Corinthians, que tem duas vitórias a mais (16 a 14). O mesmo vale para o Minas (22 vitórias), que segue colado em Franca (23) e Flamengo (22), mas também vê o Corinthians e o Brasília com o mesmo número de triunfos.

Assim, cada jogo nesta reta final passa a ter um caráter decisivo. Depois do Minas, o Caxias volta a atuar como mandante e enfrenta o Botafogo, no domingo (22), às 11h, no Sesi, e o Flamengo, no dia 2 de abril. O final da primeira fase ainda reserva duelos com Unifacisa e Fortaleza, no Nordeste, e São José e Corinthians, em Caxias do Sul.