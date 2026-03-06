Presidente do Juventude critica postura de Thiago Carpini em querer negociar com atacante: "Me espanta a tentativa"

Presidente do Ju comentou situação de atacante destaque da equipe. Porthus Junior / Agencia RBS

Assediado pelo Fortaleza e, mais especificamente pelo interesse do técnico Thiago Carpini em contar com o jogador, o atacante Gabriel Taliari segue com o futuro incerto no Juventude.

Autor de dois gols na goleada sobre o Guaporé, pela segunda fase da Copa do Brasil, o atleta tem vínculo com o Ju até o final da temporada e poderia assinar um pré-contrato em julho com outra equipe.

Sabedora de tais circunstâncias, a direção alviverde abriu negociações para renovar o contrato de Taliari. Um primeiro contato com o agente do jogador foi feito ainda no ano passado. Nesta semana, um novo encontro aconteceu, mas as partes ainda não chegaram a um acordo.

— Anteontem (quarta-feira) eu, o presidente e o Bianchi (vice de futebol) participamos da conversa com o empresário do atleta, que esteve aqui. É uma negociação que não é simples. Respeito o desejo do Thiago Carpini, mas neste momento nós estamos em posições opostas. E nós vamos deixar até a última gota de sangue para que o atleta fique aqui dentro. Porque ele tem uma identificação muito grande com o clube — apontou o diretor executivo de futebol do Ju, Lucas Andrino.

Já o presidente Fábio Pizzamiglio foi mais direto ao demonstrar sua insatisfação com as investidas de Thiago Carpini em querer levar o atacante até Fortaleza.

— Se for feita uma proposta que simplesmente é benéfica para um outro clube e não inclua o Juventude nisso, a gente não precisa nem iniciar uma negociação. O Juventude já passou muitos e muitos anos e isso não acontece aqui, e até me espanta a tentativa de pessoas que já passaram por aqui em querer fazer isso sem que haja uma negociação realmente benéfica para nós — disparou o presidente.

Thiago Carpini foi o responsável pela chegada de Taliari ao Estádio Alfredo Jaconi em 2023. Em entrevista ao Jornal O Povo, do Ceará, o treinador relembrou os bastidores daquela contratação para justificar seu interesse atual: