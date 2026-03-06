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Deu o recado
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Presidente do Juventude critica postura de Thiago Carpini em querer negociar com atacante: "Me espanta a tentativa"

Treinador do Fortaleza admitiu publicamente o interesse em contar com Gabriel Taliari

Rafael Rinaldi

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