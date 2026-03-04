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Presidente do Caxias justifica escolha por novo executivo de futebol

Farnei Coelho começou os trabalhos nesta quarta-feira (4) no Estádio Centenário

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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