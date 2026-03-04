Presidente do Caxias justifica escolha por novo executivo de futebol

Roberto De vargas esteve na Casa RBS na Festa da Uva. Porthus Junior / Agencia RBS

O presidente do Caxias, Roberto de Vargas, detalhou as razões que levaram à contratação de Farnei Coelho como o novo executivo de futebol. O profissional iniciou seus trabalhos no Estádio Centenário nesta quarta-feira (4).

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o mandatário ressaltou que a longevidade de Farnei no Ypiranga foi um fator para a escolha:

— É um profissional que fez um período grande no Ypiranga, ficou três anos e pouco. Isso chama a atenção. É o perfil que nos interessa de profissional. Um cara que venha e se integre à comunidade onde ele está trabalhando — declarou o presidente, que completou sobre a conversa com o executivo que deixou o Guarani-SP:

— Os resultados que teve, o conhecimento de mercado e a disponibilidade na hora que o Caxias precisou. A gente conversou e ele foi lá e pediu demissão para vir para trabalhar no Caxias.

Um dos pontos de maior peso na decisão da diretoria foi a origem gaúcha de Farnei, natural de Rio Grande, e sua profunda identificação com o cenário estadual, característica que faltava ao antigo ocupante do cargo, Léo Franco. Para Roberto De Vargas, esse entendimento local é importante:

— Muito. Conhecer o futebol gaúcho. As peculiaridades do futebol gaúcho. Então isso pesou bastante. O Léo é uma pessoa maravilhosa, mas ele era a primeira vez que estava trabalhando aqui no futebol gaúcho e o futebol gaúcho ele é diferente do resto do país — explicou.

CASAMATA

O presidente contou que, anteriormente, as decisões de contratação eram feitas em conjunto entre o técnico, o executivo e a vice-presidência. De Vargas também participava. Ele ainda lamentou que não teve sorte na escolha do técnico anterior:

— Você só conhece as pessoas convivendo com ela. A capacidade do Fernando Marchiori é uma capacidade boa de técnico. Ele tem condições de treinar muito bem. Só que a pessoa é feita de vários componentes, várias qualidades e defeitos. E a gente, aqui no Caxias, a pessoa precisa ter ambição, ambição de vencer e não se acomodar — declarou.

Olhando para a sequência da temporada, o presidente também enfatizou a importância da experiência do técnico Marcelo Cabo no processo de reformulação do elenco. De Vargas acredita que a rodagem do treinador será um trunfo na montagem de um grupo competitivo