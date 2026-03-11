Polivalente: João Lucas chega para ser o coringa de Marcelo Cabo no meio-campo do Caxias

oão Lucas, 25 anos, formou-se na base do Vila Nova. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias segue reforçando seu elenco para as disputas da Série C do Brasileirão e da Copa Sul-Sudeste. O mais novo nome a integrar o grupo grená é o meia-atacante João Lucas, de 25 anos. Formado na base do Vila Nova, o atleta acumula passagens por clubes como Ituano, Manaus e Figueirense, e assinou vínculo com o clube gaúcho até o final da terceira divisão nacional.

Com mais de 30 jogos disputados tanto pelo Vila Nova quanto pelo Figueirense, João Lucas chega com rodagem e minutagem. O jogador relembrou suas experiências anteriores, destacando o crescimento profissional desde a base até a afirmação no cenário nacional.

— No Vila eu fiz a base, então eu comecei muitos jogos vindo do banco. Tive oportunidades na Série B em 2024 e fiz bastante jogos bons lá. No Figueirense, eu comecei muito bem, estive na seleção do Catarinense e estava conseguindo desempenhar um bom futebol. Acredito que foram passagens boas por ambos os times — comentou o jogador.

Polivalência no setor ofensivo

Em sua apresentação, o jogador detalhou suas características técnicas, oferecendo ao técnico Marcelo Cabo diversas opções. Embora tenha origem como meia, João Lucas destacou sua adaptação aos lados do campo e até mesmo em funções mais recuadas.

— Eu sempre fui meia, mas ultimamente estava jogando mais de ponta. Gosto de jogar entre linhas para atacar a última linha do adversário, mas também faço segundo volante. Gosto de jogar de frente para o jogo; hoje em dia o futebol está muito difícil de jogar de costas, então prefiro devolver de primeira e girar o corpo para encarar o adversário — destacou o jogador.

Foco na intertemporada após turbulência

O reforço desembarca no Estádio Centenário em um momento de reconstrução após eliminações recentes. João Lucas ressaltou o clima de seriedade e a intensidade dos trabalhos sob o comando de Marcelo Cabo nesta intertemporada, visando repetir o bom desempenho do clube na Série C do ano passado, mas com um final diferente.