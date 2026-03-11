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Polivalente: João Lucas chega para ser o coringa de Marcelo Cabo no meio-campo do Caxias

Meia, ex-Vila Nova e Figueirense, reforça o Grená para a Série C com contrato até o fim da temporada

Tiago Nunes

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