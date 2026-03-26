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"Performance boa, resultado ruim", diz técnico interino do Juventude na derrota pela Copa Sul-Sudeste

Gerson Ramos foi o responsável por comandar a equipe alviverde na estreia no torneio com derrota para o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0

Rafael Rinaldi

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