"Performance boa, resultado ruim", diz técnico interino do Juventude na derrota pela Copa Sul-Sudeste

Auxiliar Gerson Ramos comandou o Ju em Saquarema-RJ. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude estreou na Copa Sul-Sudeste com derrota para o Sampaio Corrêa-RJ, em Saquarema, por 2 a 0. A opção do Alviverde foi a de mandar a campo uma equipe majoritariamente sub-20.

Quem comandou o time neste duelo foi o auxiliar permanente do clube, Gerson Ramos, que gostou do desempenho dos atletas em campo.

— Conversei com eles no vestiário que foi uma performance boa, um resultado ruim. Mas gostei do que eu vi como plano de jogo, eles conseguiram cumprir. E eu tenho certeza e convicção que nós estamos no caminho certo, oportunizando e dando oportunidade para esses meninos que são ativos do clube — avaliou Gerson à Rádio Caxias.

No próximo sábado (28), o Verdão volta a campo pela Sul-Sudeste diante do Novorizontino. Três dias depois, as duas equipes voltarão a se enfrentar pela Série B do Brasileiro. Ambos confrontos ocorrem em Caxias do Sul.

Para a primeira partida contra os paulistas, o Ju não utilizará força máxima, mas poderá colocar atletas do elenco principal para encorpar o time.