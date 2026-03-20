Para melhorar posição na tabela, Caxias Basquete encara o Botafogo em casa

Após sequência em Minas Gerais, o Caxias do Sul Basquete volta à Serra Gaúcha para enfrentar o Botafogo. O confronto acontece neste domingo (22), às 11h, no Ginásio do Sesi.
O Gambá vem de derrota para o Minas, por 81 a 75, enquanto o Botafogo, perdeu para o líder Pinheiros, por 93 a 62. O Caxias ocupa a 13ª colocação, com 14 vitórias em 32 jogos. Em 17º e lutando por uma vaga nos playoffs estão os cariocas, com 7 vitórias em 31 jogos.
Ainda restam oito jogos para o fim da primeira fase da competição, e o Gambá luta por uma classificação melhor para encontrar um adversário mais acessível nos mata-matas. Na atual configuração da tabela, o Caxias enfrentaria o Minas, 4º colocado.
O torcedor pode acompanhar o confronto a partir de R$ 16 o ingresso, adquirido no site da Meia Entrada.