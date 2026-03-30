Ouça os gols da primeira vitória do Caxias na Copa Sul-Sudeste

Atacante Gaspar marcou seu primeiro gol com a camisa do Caxias. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias é o primeiro gaúcho a vencer na história da Copa Sul-Sudeste. Na Arena Independência, o Grená bateu o América-MG por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo (29).

A equipe reformulada de Marcelo Cabo mostrou serviço e fez um bom jogo. Apesar de sair atrás no placar, o time não se deixou abalar e partiu para o ataque. Aos 29 minutos do segundo tempo, Gaspar marcou um golaço de fora da área e empatou a partida.

No último minuto de jogo, o lateral Felipe Albuquerque aproveitou o rebote do goleiro e chutou cruzado para marcar o gol da virada grená.

Com o triunfo, o Grená ocupa a terceira posição do Grupo A, com quatro pontos. No saldo de gols, a equipe fica atrás de Sampaio Corrêa-RJ e Novorizontino. Na próxima rodada da competição, o Caxias recebe o Juventude no Estádio Centenário, no clássico Ca-Ju 291.

A Gaúcha Serra transmitiu o confronto com o Futebol da Gaúcha. A narração foi de Tiago Nunes, com reportagens de Lucas Katsurayama e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

América-MG 1 x 1 Caxias — Gaspar

América-MG 1 x 2 Caxias — Felipe Albuquerque