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Ouça os gols da primeira vitória do Caxias na Copa Sul-Sudeste

Grená venceu o América-MG, por 2 a 1, de virada, na Arena Independência, na noite deste domingo (29) 

Camila Corso

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