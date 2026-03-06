Ouça os gols da goleada do Juventude sobre o Guaporé-RO pela Copa do Brasil

Taliari marcou dois gols e se consolidou como artilheiro do Ju em 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Na sua estreia pela Copa do Brasil 2026, na segunda fase, o Juventude goleou o Guaporé-RO, por 5 a 0. A partida aconteceu no Estádio Alfredo Jaconi, na noite desta quinta-feira (5).

O Papo dominou as chances de jogo em sua casa. Em um confronto inédito, o time de Rondônia não conseguiu fazer frente à tradição da camisa alviverde.

O primeiro gol veio aos 35 minutos do primeiro tempo. Raí Ramos levantou a bola na área , direto na cabeça de MP, que marcou pela primeira vez no Verdão. 10 minutos depois, Pablo Roberto estoura a bola no travessão e, no rebote, Taliari faz de cabeça. Ainda antes do intervalo, nos acréscimos, Rodrigo Sam tocou para MP, que fez um golaço de letra.

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Na volta dos vestiários, o Verdão manteve a posse de bola, mas diminuiu as chances de gol. Até que, aos 41 da etapa final, na cobrança de escanteio de Manuel Castro, Lucas Mineiro subiu livre e fez o quarto gol alviverde de cabeça. Para fechar a goleada, o atacante uruguaio deu novamente uma assistência, dessa vez para Taliari, que tocou para o fundo do gol.

Com o triunfo, o Papo segue invicto no ano. Agora, são 10 jogos, cinco vitórias e cinco empates. Na terceira fase, o Ju enfrenta o Tuna Luso, em Belém, ainda sem data confirmada.

A Gaúcha Serra transmitiu o confronto com o Futebol da Gaúcha. A narração foi de Tiago Nunes, reportagens de Rafael Rinaldi e Maurício Reolon nos comentários e na Central de Esportes, Camila Corso.

Juventude 1 x 0 Guaporé-RO — MP

Juventude 2 x 0 Guaporé-RO — Gabriel Taliari

Juventude 3 x 0 Guaporé-RO — MP

Juventude 4 x 0 Guaporé-RO — Lucas Mineiro

Juventude 5 x 0 Guaporé-RO — Gabriel Taliari