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Ouça os gols da goleada do Juventude sobre o Guaporé-RO pela Copa do Brasil

No Alfredo Jaconi, o torcedor alviverde viu o Ju fazer 5 a 0 e se classificar para a terceira fase do torneio

Camila Corso

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