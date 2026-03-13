OUÇA AGORA: Tuna Luso x Juventude pela Copa do Brasil

O Juventude tem mais um confronto pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (12). Pela terceira fase, enfrenta a Tuna Luso, às 21h30min, no Estádio da Curuzu, em Belém do Pará.
As equipes chegam de goleada na fase anterior, ambas diante de sua respectiva torcida. O Ju derrotou o Guaporé-RO, por 5 a 0, e a equipe paraense venceu o Tocantinópolis, por 4 a 1.
O confronto entre os clubes é inédito na história do futebol brasileiro. Quem vencer, avança à quarta fase e enfrenta o Águia de Marabá.
O Futebol da Gaúcha transmite o jogo a partir das 21h10min no app de GZH/opção Serra, com narração de Tiago Nunes, reportagens de Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio, Mandaca, Pablo Roberto e Manu Castro; MP e Taliari. Técnico: Maurício Barbieri.
Tuna Luso: Vinícius; Luã, Douglas, Amaral e Wesley; Gustavo, Wanderlan e Túlio; Jayme, Paulo Rangel e Otávio. Técnico: Robson Melo.