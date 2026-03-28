OUÇA AGORA: Juventude x Novorizontino pela Copa Sul-Sudeste

Neste sábado (28), o Juventude faz sua estreia em casa na Copa Sul-Sudeste. Pela segunda rodada, o Verdão recebe o Novorizontino no Estádio Alfredo Jaconi, às 21h30min.
O Ju busca a primeira vitória na competição, já que estreou com derrota para o Sampaio Corrêa-RJ, por 2 a 0. O Tigre também quer vencer, após empatar na abertura em 1 a 1 com o América-MG.
As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, com um triunfo para cada lado. Na próxima terça-feira (31), os times voltam a duelar na casa alviverde, pela segunda rodada da Série B.
A partir das 21h, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Atlântida Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e Maurício Reolon nos comentários. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Juventude: Ruan Carneiro; Schaffer, Gabriel Pinheiro e Titi; Nathan Santos, Léo Índio, Iba Ly e Allanzinho; Alan Kardec, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
Novorizontino: Lucas Ribeiro; Renato Palm, Iván Alvariño e Alemão; Miguel, Nogueira, Diego Galo e Esquerda; Ronald, Carlão e Nicolas Careca. Técnico: Enderson Moreira.