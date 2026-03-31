OUÇA AGORA: Juventude x Novorizontino pela 2ª rodada da Série B

Times se enfrentaram pela Copa Sul-Sudeste no último sábado (28). Arte Pioneiro / Reprodução

Nesta terça-feira (31), o Juventude volta a enfrentar o Novorizontino. Pela segunda rodada da Série B, os times entram em campo às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

Os clubes buscam a primeira vitória na competição. O Ju estreou com derrota por 2 a 0, para o Avaí, na Ressacada. Já o time paulista foi derrotado em casa pelo Londrina, por 3 a 1.

As equipes se enfrentaram pela segunda vez em menos de uma semana. Pela Copa Sul-Sudeste, com formações alternativas, o Tigre venceu por 2 a 0, também em Caxias do Sul.

A partir das 18h, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson; Manu Castro e MP. Técnico: Maurício Barbieri.