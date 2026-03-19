OUÇA AGORA: Juventude x Águia de Marabá pela Copa do Brasil

Pela quarta fase da Copa do Brasil, o Juventude recebe o Águia de Marabá no Estádio Alfredo Jaconi, nesta quinta-feira (19). O jogo único inicia às 19h30min.
O Ju chega após eliminar o Guaporé, por 5 a 0, e a Tuna Luso, nos pênaltis. Já o time do Pará derrotaram o Independência-AC, por 2 a 0, e o Madureira, por 1 a 0.
O confronto é o último em jogo único. Com a entrada dos times da Série A na próxima fase, os jogos passam a ser de ida e volta, sendo decididos por sorteio.
O Futebol da Gaúcha transmite o jogo a partir das 19h no app de GZH/opção Serra, com narração de Tiago Nunes, reportagens de Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio, Mandaca, Pablo Roberto e Wadson; MP e Manu Castro. Técnico: Maurício Barbieri.
Águia de Marabá: Xandão; Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo e Cássio; William, Kukry e Felipe Pará; PH, Otacílio Marcos e Wesley. Técnico: Júlio César Nunes.