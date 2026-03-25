OUÇA AGORA: Juventude estreia contra o Sampaio Corrêa-RJ na Copa Sul-Sudeste

Confronto acontece no Estádio Lourivaldão. Arte Pioneiro / Reprodução

Nesta quarta-feira (25), a Copa Sul-Sudeste inicia para o Juventude. A equipe enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ, em Saquarema, no Estádio Lourivaldão. A partida da primeira rodada inicia às 19h, na novidade entre as competições de 2026.

O Papo vem de um tropeço na estreia da Série B, mas vai atuar com o time sub-20, em sua maioria. Já os cariocas fugiram do rebaixamento no Campeonato Estadual, e já foram eliminados na Copa do Brasil, ainda na primeira fase.

O Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra, a partir das 18h50min. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e Maurício Reolon nos comentários. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Pedro Rocha; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Schaffer e Gabriel Borges; Kaynan, Iba Ly e Davi Góes; Carlinhos, Scatolin e Galego. Técnico: Gerson Ramos (auxiliar do clube).