OUÇA AGORA: Juventude estreia contra o Avaí pela Série B 2026

Times já se enfrentaram 21 vezes, com oito vitórias alviverdes, 5 empates e oito triunfos catarinenses. Arte Pioneiro / Reprodução

O domingo (22) é de estreia alviverde. Pela primeira rodada da Série B, o Juventude enfrenta o Avaí, no Estádio Ressacada, às 16h.

O Papo chegou às semifinais do Gauchão e está na quinta fase da Copa do Brasil. Já o Leão da Ilha foi eliminado nas quartas de final do Estadual e na terceira fase da Copa do Brasil.

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O Ju faz sua estreia na competição lutando para manter a invencibilidade na temporada. Até agora, foram 12 jogos, com seis vitórias e seis empates.

A partir das 15h30min, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Atlântida Serra, no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e Maurício Reolon nos comentários. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Pablo Roberto e Wadson; Manu Castro e MP. Técnico: Maurício Barbieri.