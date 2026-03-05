OUÇA AGORA: Juventude x Guaporé-RO pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (5), o Juventude estreia na primeira competição nacional do ano. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Papo recebe o Guaporé-RO, no Estádio Alfredo Jaconi, às 21h30min.
O confronto é inédito. Com 11 anos de fundação, é a primeira vez que o time rondoniense enfrenta o Alviverde, ainda invicto em 2026.
O Ju faz sua estreia na edição do torneio que se sagrou campeão em 1999 na segunda etapa. Já o Guaporé disputou a primeira fase com o Galvez, do Acre, e venceu nos pênaltis, por 3 a 2, após empate no tempo regulamentar.
O Futebol da Gaúcha transmite o jogo a partir das 21h na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e Maurício Reolon nos comentários. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Mandaca, Pablo Roberto e Juan Christian; Taliari e MP. Técnico: Maurício Barbieri.
Guarporé-RO: Luiz Henrique; Alex Duarte, Nathan, Marlon e Diego Hoffmann; Daniel Felipe, Caetano e Marquinhos; Felipinho, Will e Mano. Técnico: Márcio Parreiras.