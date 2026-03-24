OUÇA AGORA: Caxias e Operário abrem primeira edição da Copa Sul-Sudeste

Grená nunca perdeu para o time paranaense na história. Arte Pioneiro / Reprodução

A Copa Sul-Sudeste é a grande novidade para 2026 e o Caxias sedia a abertura da competição. Às 19h desta terça-feira (24), o Grená recebe o Operário-PR, no Estádio Centenário, para o primeiro duelo do torneio regional, que dá vaga à Copa do Brasil de 2027, para o campeão.

O Grená passou por uma reformulação após as eliminações precoces no Gauchão e Copa do Brasil. O técnico Marcelo Cabo tem 14 reforços para a sequência da temporada. Já o Fantasma foi campeão do Estadual e está invicto há 12 jogos.

No histórico de confrontos, os gaúchos têm uma grande vantagem: em quatro disputas, o Caxias nunca perdeu. Foram duas vitórias e dois empates, com cinco gols marcados e um sofrido.

O Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra, a partir das 18h50min. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e Maurício Reolon nos comentários. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Victor Sá; Matheus Nunes, Marcelo Freitas e João Lucas; Calyson, Luís Miguel e Felipe Rangel. Técnico: Marcelo Cabo