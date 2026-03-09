OUÇA AGORA: Caxias Basquete x Mogi pelo NBB 2025/2026

Gambás quer mudar imagem do primeiro turno, quando foi derrotado pelos paulistas. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

Nesta segunda-feira (9), o Caxias Basquete tem mais um jogo em casa. No Ginásio do Sesi, enfrenta o Mogi a partir das 19h30min. Este é o quinto de seis jogos em sequência em Caxias do Sul.

Adversários direto na tabela de classificação, o Gambás ocupa a 13ª posição, com 42,9% de aproveitamento, enquanto o time paulista é 11º colocado, com aproveitamento de 51,7%.

Os times vêm de derrota. Na última rodada, o Caxias perdeu o clássico gaúcho com o União Corinthians por 90 a 80, assim como o Mogi, que foi derrotado pelo Pinheiros, por 80 a 73, também em casa.

Leia Mais Caxias Basquete enfrenta o Mogi nesta segunda-feira pelo NBB

A Rádio Gaúcha Serra, transmite a partida no 102.7 FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 19h. O Basquete da Gaúcha tem narração de Tiago Nunes, reportagem de Maurício Reolon, comentários de Rodolfo Bellato e Camila Corso na Central de Esportes.