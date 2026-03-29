OUÇA AGORA: América-MG x Caxias pela Copa Sul-Sudeste

Times empataram seus jogos na estreia. Arte Pioneiro / Reprodução

O domingo (29) é de Caxias na Copa Sul-Sudeste. Pela segunda rodada, o Grená enfrenta o América-MG, às 19h30min, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

As equipes buscam sua primeira vitória no torneio, após empates na rodada de abertura. O time de Marcelo Cabo ficou no 0 a 0 com o Operário-PR, enquanto os mineiro empataram em 1 a 1 com o Novorizontino.

As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história, com dois triunfos do time gaúcho e um do Coelho.

O Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra, a partir das 19h. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Lucas Katsurayama, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas ; Calyson, Luis Miguel e Felipe Rangel. Técnico: Marcelo Cabo.