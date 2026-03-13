OUÇA AGORA: ACBF e Atlântico decidem título da Supercopa Gramado de Futsal

Na noite desta sexta-feira (13), o Ginásio Perinão recebe a final da Supercopa Gramado de Futsal. O confronto decisivo será um clássico gaúcho entre ACBF e Atlântico, com início às 20h.
As equipes chegam invictas e com a mesma campanha no campeonato. Ambas com três empates e uma vitória.
Peri Fuentes comanda a Laranja Mecânica, em busca do primeiro título no torneio da pré-temporada. Já Paulinho Sananduva guerreia para levar o time de Erechim ao bicampeonato consecutivo.
Pela primeira vez em cinco edições, a competição integra o calendário oficial da Liga Nacional de Futsal. Além do Atlântico, Magnus e Joinville já levantaram o caneco.
O Futsal da Gaúcha transmite o jogo a partir das 20h na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, reportagens de Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.