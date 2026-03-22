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"O primeiro tempo nosso foi muito abaixo", diz técnico do Juventude após estreia com derrota na Série B

Maurício Barbieri lamentou primeira etapa de jogo contra o Avaí, mas citou melhora no segundo tempo, apesar de revés por 2 a 0 na Ressacada

Rafael Rinaldi

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