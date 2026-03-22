"O primeiro tempo nosso foi muito abaixo", diz técnico do Juventude após estreia com derrota na Série B

Treinador lamentou desempenho na Ressacada. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A estreia do Juventude na Série B do Brasileiro não foi como o torcedor alviverde esperava. Em uma partida tecnicamente ruim, o Avaí foi mais efetivo e venceu, na Ressacada, por 2 a 0.

Após o duelo em Florianópolis, o técnico Maurício Barbieri lamentou o desempenho da equipe, especialmente na primeira etapa.

— Eu acho que o primeiro tempo nosso foi muito abaixo, a gente muito desconectado, não conseguimos criar da maneira que vínhamos criando nos outros jogos, praticamente não finalizamos no gol — citou o treinador, que completou:

— Acabamos sofrendo um gol num erro nosso, porque é uma bola disputada ali perto da entrada da área. A gente sobe para disputar com dois, três jogadores e acaba não marcando o rapaz da segunda bola que recebe (Felipe Avenatti).

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Na etapa final, Barbieri abriu o time e colocou, do meio pra frente: Raí Silva, Fábio Lima, Allanzinho e Alan Kardec. Mas quem marcou o segundo gol e definiu o placar foi a equipe catarinense.

— No segundo tempo a gente conseguiu mudar essa dinâmica, conseguiu criar mais oportunidades, conseguiu melhorar na partida, ainda que tenhamos sido aquém daquilo que a gente vem apresentando, mas não conseguimos fazer os gols, acabamos num outro erro, oferecendo para eles uma outra oportunidade.

O próximo desafio do Alviverde pela competição será no dia 31, no Alfredo Jaconi, diante do Novorizontino. Antes o time terá dois compromissos pela Copa Sul-Sudeste. Na quarta-feira (25), o adversário será o Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro; e no sábado (28), o Verdão terá uma prévia com os paulistas do Novorizontino, no Alfredo Jaconi.

— Sem dúvida nenhuma, não é o resultado que nós gostaríamos, é um resultado ruim, a gente sabe disso. Mas agora a gente tem que recuperar os jogadores e trabalhar pensando na sequência que a gente tem pela frente — finalizou Barbieri.