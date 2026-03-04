"O elenco se dilacerou": presidente do Caxias revela bastidores do vestiário e cita falta de liderança

Presidente Roberto De Vargas visitou a Casa RBS na Festa da Uva. Porthus Junior / Agencia RBS

O presidente do Caxias, Roberto de Vargas, quebrou o silêncio sobre a crise interna que culminou em três eliminações consecutivas dentro do Estádio Centenário nesta temporada. Em um desabafo no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o mandatário confirmou as impressões do técnico Marcelo Cabo e admitiu que o elenco atingiu o limite, e o ambiente não estava bom:

— O ambiente estava muito pesado. Os egos estavam se degladiando dentro, não brigando. Tanto que o elenco se dilacerou, se desintegrou. Não tinha uma equipe em campo. Por isso os resultados — revelou o presidente.

De Vargas atribuiu a queda de rendimento a questões comportamentais, destacando a complexidade das relações humanas no futebol:

— Isso se deve ao ser humano, o ser humano é um elemento muito complicado, então agora estamos tirando essas pessoas e colocando sangue novo, olhando para a frente — contou.

A lacuna de liderança

Um dos pontos centrais da análise da diretoria para o fracasso no primeiro semestre foi a ausência de um perfil de liderança forte para assumir a responsabilidade nos momentos decisivos. Diferente de anos anteriores, em que o clube contou com atletas que exerciam voz ativa no vestiário, o grupo atual careceu de um líder.

O presidente citou nominalmente o meia Thomas Bastos, explicando que, embora ele fosse a referência técnica, sua personalidade não supria a necessidade de uma liderança de cobrança.

— Esse capitão teria que ser o Thomas Bastos. O Thomas Bastos era a liderança técnica. Mas não, vamos dizer assim, a própria personalidade do Thomas Bastos, não é de uma pessoa extrovertida, de cobrança, de chegar lá e exigir que você meta o pé — pontuou o mandatário, que completou afirmando que essa deficiência já tinha sido mapeada: