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"O elenco se dilacerou": presidente do Caxias revela bastidores do vestiário e cita falta de liderança

Presidente atribui as eliminações à falta de liderança e conflitos internos, afirmando que mudanças estão sendo feitas no elenco

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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