O conselho de Abel Braga que o técnico do Juventude guarda até hoje

Barbieri não poupou elogios ao amigo Abel Braga. Porthus Junior / Agencia RBS

Multicampeão como técnico pelo Inter, Abel Braga, tem um admirador em Caxias do Sul. O técnico do Juventude, Maurício Barbieri, revelou em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha Serra, todo seu respeito pelo atual diretor técnico colorado.

— Uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de enfrentar como treinador e depois eu tive a oportunidade de trabalhar, ele como coordenador e eu como treinador, é o Abel Braga, que hoje é o coordenador técnico do Inter. Uma pessoa fantástica. Eu acho que o currículo dispensa comentários. Campeão do mundo, né? E, assim, um ser humano espetacular, um treinador espetacular. Eu gostaria, se pudesse dizer, que é uma referência enorme, talvez no Brasil, a maior que eu tenha.

Barbieri ainda revelou um conselho de Abel que carrega até hoje em seus pensamentos.

— Um conselho muito importante dessa pessoa especial que é o Abel Braga, que falou para mim uma vez: "Se você tiver que errar, erra com a sua cabeça, não erra com a cabeça dos outros". É um conselho muito importante, e eu acho que muito verdadeiro, e desde que eu ouvi dele, tenho tentado colocar em prática — revelou o técnico do Ju.