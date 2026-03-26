Novo desfalque e testes na equipe: como está a preparação do Juventude para o segundo duelo na Série B

Meia Pablo Roberto perderá próximas rodadas da Série B. Porthus Junior / Agencia RBS

Enquanto uma equipe alternativa do Juventude está sendo testada nas primeiras rodadas da Copa Sul-Sudeste, o elenco principal, sob o comando de Maurício Barbieri, segue treinando de olho no confronto da segunda partida pela Série B do Brasileiro, diante do Novorizontino.

E o treinador alviverde ganhou um novo problema para montar a equipe, uma vez que o meia Pablo Roberto, titular na estreia diante do Avaí, sofreu uma lesão muscular de Grau 2 na coxa e será desfalque nas próximas partidas do time na competição. O tempo de recuperação para este tipo de lesão pode variar de três a seis semanas.

Sem Pablo Roberto, Barbieri deverá promover a entrada do meia Raí Silva ou do atacante Fábio Lima na equipe. Ainda sem Patrick Lanza, na transição física, Wadson deve seguir na ala esquerda.