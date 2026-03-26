Novo desfalque e testes na equipe: como está a preparação do Juventude para o segundo duelo na Série B

Enquanto uma equipe alternativa do Juventude está sendo testada nas primeiras rodadas da Copa Sul-Sudeste, o elenco principal, sob o comando de Maurício Barbieri, segue treinando de olho no confronto da segunda partida pela Série B do Brasileiro, diante do Novorizontino.
E o treinador alviverde ganhou um novo problema para montar a equipe, uma vez que o meia Pablo Roberto, titular na estreia diante do Avaí, sofreu uma lesão muscular de Grau 2 na coxa e será desfalque nas próximas partidas do time na competição. O tempo de recuperação para este tipo de lesão pode variar de três a seis semanas.
Sem Pablo Roberto, Barbieri deverá promover a entrada do meia Raí Silva ou do atacante Fábio Lima na equipe. Ainda sem Patrick Lanza, na transição física, Wadson deve seguir na ala esquerda.
Antes do duelo pela Série B, o Verdão voltará a enfrentar o Novorizontino, mas pela Copa Sul-Sudeste, em partida marcada para este sábado (28), às 21h30min, no Alfredo Jaconi.