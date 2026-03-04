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Nova imagem e perfil de reforços: Farnei Coelho é apresentado como novo executivo do Caxias

Profissional estava no Guarani e assume o futebol grená. Profissional cobra elenco por mais competitividade física visando a disputa da Série C

Tiago Nunes

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