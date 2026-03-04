Nova imagem e perfil de reforços: Farnei Coelho é apresentado como novo executivo do Caxias

Farnei Coelho (D) teve trabalho de sucesso no Ypiranga por três temporadas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Caxias iniciou oficialmente uma nova etapa em seu departamento de futebol com a apresentação do executivo Farnei Coelho, que assume o cargo no lugar de Léo Franco em um momento de reestruturação. Em seu primeiro dia no Estádio Centenário, o profissional participou de diversas reuniões e acompanhou a reapresentação do elenco sob o comando de Marcelo Cabo.

Sobre a necessidade de mudanças no grupo, Farnei destacou que a Série C exige um perfil diferente do que foi visto até agora

— A gente precisa mexer em algumas peças, algumas características, na verdade a gente precisa ter um time um pouco mais competitivo para a primeira e segunda bola. Precisamos ter um time um pouco mais forte fisicamente, a Série C pede isso — comentou o executivo.

A postura do novo executivo dentro do vestiário foi marcada por um tom de parceria, mas também de cobrança contra qualquer "zona de conforto". Farnei revelou detalhes do seu primeiro contato com os atletas:

— Deixei claro para eles que eles vão ter um parceiro, alguém que vai proteger eles, que vai blindar eles, que vai fortalecer tudo o que eles precisam para poder render, mas que também vai cobrar bastante. Quem não entender que o Caxias precisa vencer, não tem que estar no Caxias. Quem estiver na zona de conforto, não tem que estar no Caxias.

Outro ponto abordado pelo dirigente foi a urgência em alterar o estado anímico e a imagem de um time que, competia menos do que seus adversários em campo.