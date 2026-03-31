No Alfredo Jaconi, Juventude empata com o Novorizontino e sai vaiado de campo

Equipe alviverde produziu pouco contra o Novorizontino. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude segue sem vencer na Série B do Brasileiro. No primeiro compromisso dentro de casa, o time alviverde jogou pouco e ficou no empate sem gols com o Novorizontino, na noite desta terça-feira (31). Foi o primeiro ponto da equipe na competição nacional.

Na próxima rodada, o Ju terá outro rival que está entre os favoritos ao acesso. No sábado, às 16h, o adversário será o Fortaleza, do técnico Thiago Carpini, na Arena Castelão.

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Sem Pablo Roberto, lesionado, o técnico Maurício Barbieri escalou o meia Raí Silva pela primeira vez entre os titulares na partida do Alfredo Jaconi. E manteve a formação com três zagueiros. O início do duelo com o Juventude tentando impor seu ritmo. Aos três minutos, Raí Silva recebeu na meia direita e serviu Raí Ramos, que puxou para o pé esquerdo e bateu torto.

Aos pouco, o Novorizontino começou a levar perigo com seus velocistas, mesmo que sem fazer o goleiro Jandrei trabalhar nos minutos iniciais. Aos 14, outra chance do Ju, em lançamento longo de Marcos Paulo para Mandaca, que invadiu a área e chutou para fora.

Aos 18, em jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo, Mandaca encontrou MP dentro da área, e o atacante girou antes de finalizar nas mãos de César. A partir daí, o que se viu foi um duelo tático de muita marcação de lado a lado e poucas oportunidades criadas. Aos 36, Raí Ramos, que tinha liberdade pelo lado direito, arriscou de longe e o chute saiu sem a direção da meta.

Com a dificuldade alviverde em fazer a transição da defesa para o ataque, o Juventude saiu de campo sob vaias.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, com a mesma formação, o Juventude voltou mais agressivo no ataque. Aos dois minutos, Raí Silva cobrou escanteio e Rodrigo Sam bateu de primeira sobre o gol.

No contra-ataque, aos seis minutos, o Novorizontino quase abriu o placar quando Juninho recebeu na área, fintou dois defensores e só parou em Jandrei. Nas primeiras trocas de Maurício Barbieri, Nathan Santos e Alisson Safira entraram nas vagas de Raí Ramos e Manu Castro.

O duelo seguia equilibrado e sem chances claras de gol, com as defesas prevalecendo. Aos 17, depois de um latereio, Patrick finalizou, a bola foi desviada e saiu ao lado da trave. Três minutos depois, Nathan Santos recebeu de Raí Silva e demorou para cruzar. Quando o fez, a bola desviou na marcação e César fez a defesa no ângulo.

Aos 22, em mais duas trocas, Alan Kardec e Allanzinho entraram na tentativa de trazer maior ímpeto ofensivo. Só que o time alviverde continuava mostrando pouca criação e qualidade no setor ofensivo.

Aos 37, na melhor chance do jogo, Allanzinho cruzou e a bola passou por toda a área antes de Wadson finalizar de pé esquerdo. O goleiro César fez a defesa. Logo na sequência, Wadson colocou na área e Alan Kardec cabeceou no canto para outra grande defesa de César.

Com muitos protestos, o Ju fechou a partida sem agredir o adversário e acabou vaiado novamente pelo torcedor.

FICHA TÉCNICA

Série B - 2ª rodada

Juventude x Novorizontino

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan Santos, 12/2º), Luan Martins, Mandaca, Raí Silva (Alan Kardec, 22/2º) e Wadson; Manu Castro (Alisson Safira, 12/2º) e MP (Allanzinho, 22/2º). Técnico: Maurício Barbieri.

Novorizontino

César; Castrillón, Dantas, Eduardo Brock (Carlinhos, 38/2º) e Patrick; Luís Oyama, Léo Naldi, Diego Mathias (Juninho, int.) e Rômulo (Titi Ortíz, 25/2º); Robson (Nicolas Careca, 36/2º) e Vinícius Paiva (Tavinho, 25/2º). Técnico: Enderson Moreira.

Amarelos: Luan Martins, Marcos Paulo, Allanzinho, Mandaca (J); Luís Oyama, Castrillón, Nicolas Careca (N).

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf-MS, Eduardo Goncalves da Cruz-MS e Carlos Eduardo Ribeiro Santos-MT. VAR: Emerson de Almeida Ferreira-MG.