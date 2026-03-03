"Não vou pecar pela omissão": Marcelo Cabo projeta reformulação no elenco do Caxias

Técnico Marcelo Cabo esteve no comando do time nas três eliminações. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Muitas perguntas ainda seguem sem respostas no Estádio Centenário. Porém, nesta quarta-feira (4), o novo executivo de futebol, Farnei Coelho, assumirá a função e algumas devem ser conhecidas. O elenco também voltará os trabalhos com uma promessa de reconstrução profunda da direção.

Após o terceiro baque consecutivo jogando diante de sua torcida, o técnico Marcelo Cabo analisou o futuro do elenco grená. As três eliminações ficaram marcadas negativamente na recente história grená.

— A gente vai nos dar as mãos, a gente vai se unir. É um momento difícil. Talvez um dos momentos mais difíceis no passado recente do Caxias — contou Marcelo Cabo.

A pressão atingiu o ápice no Centenário e fez o vice de futebol, Francisco Corsetti, e o executivo, Léo Franco, deixarem seus postos. Em um curto intervalo, o time deu adeus à disputa do título do Gauchão, foi eliminado pelo São Luiz no Troféu Farroupilha e acabou despachado da Copa do Brasil logo na estreia, pelo Guarany de Bagé. O agravante que sustenta a fala dura do treinador é o fato de todas as quedas terem ocorrido dentro de casa.

— Eu só digo que temos que aprender com o que aconteceu. Precisamos fazer uma grande reformulação, uma grande reformulação, e se eu estou falando da questão técnica, a gente precisa, porque três eliminações diretas em casa, a gente não pode achar que está tudo bem — desabafou Cabo.

O "Relatório de Corte" e a promessa de atitude

Embora a diretoria e o novo executivo Farnei Coelho ainda não tenham oficializado dispensas, Marcelo Cabo confirmou que está finalizando um relatório técnico sobre o desempenho do grupo de atletas. O treinador deixou claro que o documento servirá como base para a reformulação.

— O meu relatório é o único e exclusivamente técnico, eu tenho superiores aqui, como o meu presidente, mas uma coisa o Cabo não vai fazer: ele não vai pecar pela omissão. Ele vai tomar as decisões que têm que ser tomadas para que seja o melhor para o Caxias, para a sequência — finalizou o treinador.