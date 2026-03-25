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"Não vamos julgar o perfume pelo rótulo", afirma técnico do Caxias após empate contra time alternativo do Operário

Caxias contou com sete reforços e 63% de posse de bola, mas não conseguiu converter a superioridade em gols na estreia

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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