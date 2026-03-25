"Não vamos julgar o perfume pelo rótulo", afirma técnico do Caxias após empate contra time alternativo do Operário

Reestreia do Caxias na temporada foi com empate sem gols. Porthus Junior / Agencia RBS

Na primeira amostra do novo Caxias para 2026, o torcedor viu o time empatar em 0 a 0 com a gurizada do Operário-PR, pela primeira rodada da Copa Sul-Sudeste. O Grená entrou em campo com sete reforços após a reformulação no elenco, criou para sair com a vitória diante de um adversário que veio com uma base sub-20 entre os titulares e na reserva.

— A atuação foi boa, foi dominante no jogo. Eu não me lembro de uma defesa do Busatto, e nós tivemos 63% de posse de bola, 14 finalizações, um volume bom. Eu acho que quando você inicia o jogo com sete novas peças, sete novos jogadores, vindo de uma intertemporada, a gente sabia que não ia ser como a gente idealizava, mas eu acho que só nos faltou o gol porque a gente teve volume e repertório de movimentações — declarou o técnico Marcelo Cabo, que falou sobre o adversário:

— Não vamos julgar o perfume pelo rótulo. Porque, assim, é uma equipe alternativa, mas de bons jogadores. Você vê que eles eram muito perigosos pelo lado esquerdo. Toda jogada de transição deles era para o lado esquerdo. E aí eu coloquei o Breno para poder encaixar nesse jogador, para que eu pudesse liberar mais o nosso lateral direito junto com o Calyson.

Para o torcedor que esperava uma vitória, o empate ficou ruim, pois o time vinha de três eliminações na temporada e não conseguiu somar três pontos frente ao torcedor. Cabo enalteceu que o time teve repertório, mas não foi efetivo:

— Tivemos um repertório e aí pecamos naquilo que o futebol brasileiro tem pecado muito. No último terço, no acabamento, na tranquilidade para finalizar, tivemos muitas situações de finalização, mas tivemos o controle do jogo, o domínio do jogo, como eu quero que o Caxias seja em casa. Mas aí, cabe a mim trabalhar esse terço final, trabalhar essas finalizações, melhorar. Com certeza, alguns jogadores não jogavam há muito tempo — analisou o técnico, que completou: