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"Não é o Busatto que vai ser o super-herói", destaca novo goleiro titular do Caxias

Arqueiro gaúcho retorna ao futebol brasileiro após quase sete anos na Bulgária para ser uma das lideranças do grupo grená

Camila Corso

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