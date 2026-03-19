"Não é o Busatto que vai ser o super-herói", destaca novo goleiro titular do Caxias

Goleiro de 35 anos quis voltar a atuar próximo da família. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Desde 2019 na Bulgária, o goleiro Gustavo Busatto decidiu voltar para seu estado de origem e acertou com o Caxias para o restante da temporada 2026. Aos 35 anos, o gaúcho retornou ao Brasil para disputar a Série C e a Copa Sul-Sudeste e chega com status de titular no time de Marcelo Cabo.

Apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira (19), Busatto explicou os motivos que o fizeram mudar do frio da Europa para o de Caxias do Sul.

— Tive um tempo muito importante na minha carreira na Bulgária.Recebi ofertas de outros lugares da Europa e do Brasil, mas a preferência do Caxias foi pela família, por estar mais próximo dela, e pelo clube também ter batalhas importantes, como subir para a Série B. Então, os objetivos do Caxias coincidiram com os meus — destacou o novo camisa 1.

Após atuações inseguras de Léo Lang e Marcelo Dal Soler, Busatto chega para ser o arqueiro titular. Com experiência, imposição e confiança, também quer ajudar ao time com algo que faltou no primeiro trimestre do ano: liderança.

— Eu venho com experiência de fora, mas venho como todos os outros para ajudar o Caxias. Os líderes se demonstram em campo ,e acho que tem várias formas de liderar uma equipe. Isso vai surgir nos momentos difíceis da equipe — disse o goleiro.

Além da Copa Sul-Sudeste, novidade no calendário grená em 2026, o principal foco no Estádio Centenário é conquistar o acesso à Série B do Brasileirão, que escapou na última temporada. Para isso, Busatto confia no entrosamento de um novo setor defensivo para garantir mais segurança nos duelos.

— O Caxias entra na Série C como uma equipe favorita pela campanha do ano passado. Então, a gente lá atrás tem que fazer a diferença. Não sei se é uma, duas ou três bolas que a gente tem no jogo, mas temos que ajudar a nossa equipe. Não é o Busatto que vai ser o super-herói, mas vai ser um instrumento para ajudar o Caxias a conquistar o objetivo, que é o acesso — finalizou.