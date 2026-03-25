"Não costumo errar": atacante do Caxias lamenta chances perdidas em empate na estreia na Copa Sul-Sudeste

Atacante Felipe Rangel chegou como reforço após o fim do Gauchão. Porthus Junior / Agencia RBS

O empate em 0 a 0 entre Caxias e Operário, que marcou o reinício da temporada grená após 30 dias de intertemporada e uma reformulação com 26 movimentações no elenco, deixou um gosto amargo no vestiário do Estádio Centenário. Apesar do longo período sem ritmo de jogo oficial, os atletas deixaram o campo com a convicção de que o volume ofensivo produzido sob o comando de Marcelo Cabo foi suficiente para uma vitória, pecando na eficácia das conclusões.

O atacante Felipe Rangel, uma das caras novas do Grená, foi o retrato da frustração ao término da partida. O jogador, que se movimentou bem e foi válvula de escape no ataque, admitiu que a ansiedade ou a falta de ajuste fino pesaram no momento decisivo.

— Não costumo perder, então é trabalhar novamente pra gente ter uma sequência boa e vai sair com os três pontos na próxima claro. Eu, como vim jogar contra aqui, eu vi a equipe do Caxias era qualificada, mas a diretoria trouxe nós aqui, todos os jogadores que vieram são de alta qualidade. Felizmente a gente não conseguiu sair com três pontos, mas a gente propôs o jogo, como eu falei. Eu errei três finalizações, que eu não costumo errar, mas eu vou trabalhar para ajudar a torcida e no próximo vai sair um gol — desabafou Rangel.

No setor defensivo, também teve notícia boa. O zagueiro Ianson, que estreou com segurança, foi um dos destaques individuais. Ele ressaltou a postura agressiva do time, que conseguiu "empurrar" o adversário para o campo de defesa durante a maior parte dos 90 minutos.

— Foi um ataque contra a defesa, a gente criou bastante, muitas chances, infelizmente a gente não conseguiu concluir em gol, mas a gente tem que jogar sim, tem que impor, tem que marcar lá em cima como a gente fez, comandamos o jogo, infelizmente o gol não saiu agora é trabalhar para o próximo jogo — analisou o defensor.

Seu companheiro de zaga, Maurício, endossou a leitura de jogo de Ianson. Para ele, o resultado não foi o esperado, mas o time poderia ter saído com a primeiro vitória nesta retomada:

— Não foi o que a gente queria a gente trabalhou nesses dias que teve, infelizmente não conseguimos vencer é difícil falar de análise agora, mas assim a gente controlou o jogo todo, mas agora é trabalhar trabalhar mais e corrigir os erros que a gente teve aperfeiçoar aquilo que foi de bom, mas é continuar não tem outra solução, é trabalho, trabalho trabalho — concluiu o zagueiro.