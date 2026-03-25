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"Não costumo errar": atacante do Caxias lamenta chances perdidas em empate na estreia na Copa Sul-Sudeste

Caxias teve maior domínio e criou chances, mas não converteu gols no retorno após 30 dias de intertemporada.

Tiago Nunes

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