Mudou: CBF altera data e horário do Ca-Ju 291 pela Copa Sul-Sudeste

Primeiro clássico de 2026 terminou com vitória alviverde, por 1 a 0, pelo Gauchão. Porthus Junior / Agencia RBS

A CBF confirmou nesta quinta-feira (26), a alteração da data e o horário do clássico entre Caxias e Juventude pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste.

O duelo, inicialmente previsto para o dia 9 de abril, às 19h, agora ocorrerá na quarta-feira, dia 8, às 18h, no Estádio Centenário.

O Caxias estreou na competição empatando, em casa, com o Operário-PR, em 0 a 0. Já o Juventude perdeu na largada para o Sampaio Corrêa-RJ, em Saquarema, por 2 a 0.