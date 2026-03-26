Mudou: CBF altera data e horário do Ca-Ju 291 pela Copa Sul-Sudeste

A CBF confirmou nesta quinta-feira (26), a alteração da data e o horário do clássico entre Caxias e Juventude pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste.
O duelo, inicialmente previsto para o dia 9 de abril, às 19h, agora ocorrerá na quarta-feira, dia 8, às 18h, no Estádio Centenário.
O Caxias estreou na competição empatando, em casa, com o Operário-PR, em 0 a 0. Já o Juventude perdeu na largada para o Sampaio Corrêa-RJ, em Saquarema, por 2 a 0.
Neste sábado (28), o Verdão recebe o Novorizontino, às 21h30min, no Alfredo Jaconi. Já o Grená entrará em campo no domingo (29), às 19h30min, no Independência, contra o América-MG.