Morre, aos 84 anos, Jipão, ex-goleiro do Juventude e do Flamengo

Natural de Ijuí, Jipão iniciou a carreira nas categorias de base do Internacional. Jonas Ramos / Especial

Morreu na terça-feira (17), aos 84 anos, o ex-goleiro Ediney Mello Amarante da Silva, o Jipão, nome conhecido no futebol de Caxias do Sul. O sepultamento ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (18), no cemitério de Lourdes.

Jipão teve passagens pelo Juventude e pelo Flamengo, hoje SER Caxias, além de atuar por outras equipes ao longo da carreira. Mais do que os clubes, porém, ficou marcado pela rede de amizades construída no meio esportivo e pelo papel ativo na preservação da memória do futebol amador e profissional da região.

Um dos principais legados foi a organização do Encontro de Ex-Atletas de Futebol de Caxias do Sul, evento que ajudou a idealizar e manter ao longo dos anos. Ao lado dos também ex-goleiros Aribaldo De Negri (falecido em 2022) e Cezar Ângelo Bagatini, Jipão era responsável por reunir antigos jogadores para relembrar histórias e fortalecer laços criados dentro de campo.

Em reportagem publicada no Pioneiro em outubro de 2013, Jipão já destacava o valor desses encontros, realizados desde 2001. Na época, ele ressaltava que, mesmo sem ter atuado em grandes clubes por longos períodos, construiu uma trajetória rica em experiências e amizades no futebol.

Natural de Ijuí, iniciou a carreira nas categorias de base do Inter e também passou pelos aspirantes do Grêmio. Atuou ainda por clubes como Cruzeiro-PoA, Esportivo, Independente de Flores da Cunha e Tamoio de Santo Ângelo, entre outros, além de equipes amadoras e de futebol de praia.

Entre os principais títulos, conquistou a Segundona de 1969 com o Esportivo e acumulou participações em campanhas de destaque no futebol amador. Fora de campo, conciliou o esporte com a carreira como bancário e corretor de seguros.

O apelido “Jipão”, como costumava contar, surgiu ainda nos tempos de Juventude, de forma espontânea, e acabou se tornando sua identidade dentro e fora do futebol.

— Quando me apresento a outra pessoa, muitas vezes digo "prazer, Jipão", em vez do meu nome — disse na entrevista de 2013, em tom bem-humorado.

A vinda a Caxias do Sul foi a passeio, no início dos anos 1970. O tio Vilmar Sperotto, então gerente do Banco Agrícola, o levou ao Juventude para fazer um teste, mas ele não ficou muito tempo. Depois de uma discussão com o técnico Pastelão, foi mandado embora.

No Flamengo, Jipão viveu o episódio mais complicado, que foi a maior decepção no futebol. Foi em 1974, quando acertou com o clube para atuar no lugar do titular Meloni, que havia se machucado. Os próximos jogos seriam contra o Juventude e o Inter.