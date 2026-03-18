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Morre, aos 84 anos, Jipão, ex-goleiro do Juventude e do Flamengo

Figura conhecida do futebol local, ele foi um dos idealizadores do Encontro de Ex-Atletas do Futebol de Caxias do Sul, e foi sepultado nesta quarta

Pablo Ribeiro

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