Meia acusa lesão e pode desfalcar o Juventude na sequência de jogos entre Copa Sul-Sudeste e Série B

Pablo Roberto deve desfalcar o Ju nos próximos jogos. Porthus Junior / Agencia RBS

Não foi apenas a derrota por 2 a 0 para o Avaí, na largada da Série B do Brasileiro, a notícia ruim do fim de semana para o Juventude. Durante a partida disputada na Ressacada no domingo (22), o meio-campista Pablo Roberto deixou o gramado mais cedo e preocupara para a sequência do time na temporada.

Os exames desta semana devem confirmar uma lesão muscular na parte posterior da coxa do atleta alviverde. Pablo Roberto acusou as dores aos 21 minutos do segundo tempo e deixou o gramado para a entrada de Raí Silva pouco depois.

— Ao que parece é uma questão mais muscular, mas eu não tenho como cravar isso — admitiu o técnico Maurício Barbieri após o jogo.

Pablo Roberto atuou em 11 das 13 partidas do Ju em 2026. Ele assumiu a titularidade nos últimos jogos e foi o principal destaque na classificação do time na Copa do Brasil sobre o Águia de Marabá, ao marcar dois gols.