Marcelo Cabo testará novo time titular do Caxias nesta quarta-feira

Elenco entra na semana de estreia na Copa Sul-Sudeste. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Caxias terá nesta quarta-feira (17) o primeiro teste da nova formação da equipe titular após uma grande mudança do elenco de jogadores para as disputas da Copa Sul-Sudeste e Série C do Campeonato Brasileiro. Até agora, foram 12 saídas e 11 chegadas.

O técnico Marcelo Cabo vai observar o novo time do Caxias diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. A atividade será às 10h30min desta quarta e será aberta somente para a imprensa no Estádio Centenário.

A equipe titular deve ter muitas mudanças se comparada com a que foi eliminada na Copa do Brasil, na derrota por 1 a 0 para o Guarany de Bagé, em pleno Centenário. Os únicos remanescentes serão Maurício, Roberto, Matheus Nunes e Calyson. Outros sete nomes serão novos para a "reabertura" da temporada.

A linha defensiva deverá iniciar com o experiente goleiro Gustavo Busatto. O lateral-direito será Felipe Albuquerque. Na zaga, o remanescente e a novidade Ianson, além do lateral-esquerdo Roberto, que também ficou.

No meio-campo, o volante que ganhou espaço no fim do Gauchão seguirá. Matheus Nunes foi uma das poucas surpresas positivas, se não a única na fase final. Ele contará com dois homens de mais construção: Marcelo Freitas e João Lucas. Ravanelli também pode aparecer como meia de criação, assim como Matheus Anjos.

No ataque, duas novidades. Calyson ao que tudo indica, seguirá entre os titulares e terá no lado esquerdo a companhia de Luís Miguel, jovem revelação do Vitória. Como centroavante móvel, Felipe Rangel.

O provável Caxias do Caxias para esse primeiro teste deverá ter Busatto; Felipe Albuquerque, Maurício, Ianson e Roberto; Matheus Nunes, Marcelo Freitas e João Lucas (Ravanelli ou Matheus Anjos); Calyson, Luís Miguel e Felipe Rangel.