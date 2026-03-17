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Marcelo Cabo testará novo time titular do Caxias nesta quarta-feira

Com nova formação após reformulação do elenco, Caxias enfrenta Sindicato dos Atletas antes da estreia na Copa Sul-Sudeste

Tiago Nunes

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