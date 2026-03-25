Marcelo Cabo define estratégia do Caxias para jogo no Independência antes da estreia na Série C

Marcelo Cabo tem apenas uma vitória no comando do Caxias. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias atravessa um momento de transição e observação sob o comando de Marcelo Cabo. Após o empate em 0 a 0 contra o Operário na estreia da Copa Sul-Sudeste, no Estádio Centenário, o treinador grená traçou um planejamento para o recomeço da temporada. Ele usará as primeiras rodadas da competição regional como o teste para o time ideal que iniciará a caminhada na Série C do Brasileirão, no dia 4 de abril, contra o Brusque.

O próximo desafio será neste domingo (29), às 19h, diante do América-MG, na Arena Independência. Para este confronto, Cabo afirmou que atletas que ainda não estejam 100% ficarão de fora da viagem. O grupo passou por uma reformulação profunda, com 13 chegadas e 13 saídas. A ideia é consolidar a base titular antes que o calendário se torne impiedoso com a sequência de jogos em meio de semana.

— A gente, a princípio, com esses dois primeiros jogos, a gente vai com aquilo que tiver de melhor. Apto, com força total, um panorama da equipe principal titular que eu estou pensando. Então, para o jogo do América, eu vou repetir. Aqueles que estiverem aptos, aquilo que eu entender que é a equipe disponível titular, naquele momento eu vou levar — explicou o comandante.

O treinador encara a Copa Sul-Sudeste como uma ferramenta de diagnóstico físico e tático após um mês de intertemporada.

— Eu acho que a Copa Sul-Sudeste, para a gente, nesse momento, ela é muito importante, porque um tipo de jogo desse, eu começo a ter observações, parâmetros, daqueles como é que está a física, técnica, taticamente, os jogadores. Então acaba que essa competição vai nos ajudar muito — avaliou Cabo.

Lições da estreia

A performance na estreia contra o Operário deixou lições importantes, especialmente no que diz respeito ao ritmo de jogo e poder de conclusão. Marcelo Cabo revelou que a maioria das alterações feitas no Centenário foram forçadas pelo desgaste natural de quem estava há semanas sem atuar por 90 minutos.

— Vou te falar das cinco substituições. Quatro eu fiz por uma questão da perna pesar, normal, a gente vem de uma intertemporada. Tem jogador aí que não joga 90 minutos, que começou o jogo hoje há muito tempo — justificou o treinador, que completou sobre a atuação: