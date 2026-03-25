Esportes

Nova arrancada
Notícia

Marcelo Cabo define estratégia do Caxias para jogo no Independência antes da estreia na Série C

O treinador utilizará os jogos da Copa Sul-Sudeste para definir o time titular visando a Série C do Brasileirão

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS