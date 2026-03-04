Maicon Roncen inicia nova temporada da Super Truck Elite

2026 começou para a Copa Truck. A partir deste final de semana, o gaúcho Maicon Roncen compete em mais uma temporada na Elite da corrida, lutando por mais pódios. A primeira etapa da Super Truck Elite acontece neste domingo (8), no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
No último ano, Maicon aprimorou-se ao longo das corridas e fez uma temporada consistente. Agora, voltando a acelerar, o caxiense briga por novos pódios e uma posição ainda melhor na tabela.
O torneio sofreu uma série de alterações de pilotos e equipes e Roncen busca usufruir de sua estabilidade com o caminhão Mercedes #97 para se tornar um diferencial logo na largada inicial.
— Houve muitas mudanças de pilotos e equipes, que estarão em busca de acertos. Estou com o caminhão que vinha bem acertado da última temporada, então espero me aproveitar disso e tentar galgar boas posições nas duas corridas, sempre brigando por pódio — disse o serrano.
As corridas acontecem a partir das 12h10min no horário de Brasília, e serão transmitidas pelo YouTube da categoria e pela BandTV.