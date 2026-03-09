Maicon Roncen estreia na temporada da Copa Truck com pódio

Roncen correu no Autódromo Orlando Moura. Vanderley Soares/RR Media / Divulgação

Um início animador para a temporada da Copa Truck. Na primeira etapa da Elite do campeonato, Maicon Roncen pode celebrar o primeiro pódio de 2026. No último domingo (8), o gaúcho ficou com o terceiro lugar no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A corrida passou por mudanças no regulamento e Maicon também estreou um novo diesel da categoria. Com isso, a equipe Tiger Team decidiu por um motor mais conservador e, por consequência, menos potência, para evitar punições por excesso de emissões. Com isso, o caminhão #97 ficou com a 11ª posição para o grid de largada.

Na corrida 1, o caxiense foi escalando posições, finalizando em sexto. Na segunda corrida, largou em terceiro, devido à inversão do grid, chegou a assumir a vice colocação, mas finalizou em terceiro, conquistando o primeiro pódio na primeira corrida da temporada.

— Fizemos uma corrida de recuperação. Foi suado, largamos lá de trás e viemos ganhando posições, apesar de um acerto conservador do caminhão, e iniciamos a temporada com o pé direito com o pódio, num excelente terceiro lugar — disse Roncen.