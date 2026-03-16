Lutador de Bento Gonçalves conquista medalha de ouro na Copa Prime de Jiu-Jitsu

Atleta representa a Academia Garra Team. Garra Team / Divulgação

Os serranos seguem em destaque nas competições ao longo do estado. Neste domingo (15), o atleta Fábio Nunes, de Bento Gonçalves, conquistou o título na Copa Prime de Jiu-Jitsu. O torneio aconteceu em Porto Alegre.

Ao longo da competição, Fábio demostrou uma atuação segura, garantindo o lugar mais alto do pódio. Com o preparo técnico e estratégico durante as lutas, o atleta também reforçou seu bom momento na temporada.

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— Mais importante que a vitória é a evolução. Hoje somos melhores do que ontem, e é isso que constrói verdadeiros campeões. Seguimos firmes no caminho, trabalhando todos os dias para evoluir e buscar objetivos ainda maiores — afirmou.