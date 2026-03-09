Liga Nacional de Futsal realiza primeiro Summit  durante a Super Copa Gramado

Ação acontece pela primeira vez em Garamdo. LNF / Divulgação

Na próxima quinta-feira (12), a Liga Nacional de Futsal promove a primeira edição do LNF Summit. O evento é mais uma das novidades da 5ª Super Copa Gramado de Futsal, que reunirá lideranças da modalidade, para falar sobre o futuro do futsal brasileiro.

O encontro inédito acontecerá das 15h às 18h, na Câmara de Vereadores de Gramado, com o tema “Governança, Jogo e Mercado”. Durante o evento, diversos treinadores, atletas e árbitros se reúnem em uma reflexão estratégica sobre o crescimento da modalidade.

A proposta do novo evento é ser um espaço de conexão entre as partes quem compõem o futsal. Na programação terão cinco painéis temáticos: Governança e calendário do futsal brasileiro; Comportamento no contexto do jogo; Comunicação e storytelling da modalidade; Jogo como produto esportivo; inovação em ginásios, tecnologia e infraestrutura.