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Lateral titular anuncia saída do Caxias após o Gauchão: "Não digo adeus, mas um até logo"

Atleta disputou 35 jogos pelo Caxias, mas participou de apenas três partidas nesta temporada após lesão

Tiago Nunes

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