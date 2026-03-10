Lateral titular anuncia saída do Caxias após o Gauchão: "Não digo adeus, mas um até logo"

Lateral Thiago Ennes anunciou sua saída nas redes sociais. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O lateral-direito Thiago Ennes utilizou suas redes sociais para oficializar sua saída do Caxias. Titular absoluto na temporada passada, o jogador encerra sua passagem pelo Estádio Centenário após um período marcado oscilações. O destino deve ser o Santa Cruz-PE na disputa da Série C do Brasileiro.

Thiago Ennes entrou em campo em 32 jogos na temporada passada. No entanto, no momento atual ele iniciou fora do time. Devido a uma lesão que o afastou dos gramados, Ennes perdeu a titularidade e conseguiu atuar em apenas três partidas, retornando somente na reta final do Estadual. No total, o lateral vestiu a camisa do Caxias em 35 jogos.

Despedida e Gratidão

Em nota oficial, o atleta ressaltou o carinho desenvolvido pelo clube e lamentou não ter atingido os principais objetivos esportivos da última temporada, apesar do esforço coletivo.

— Chegou o momento de me despedir. Não digo adeus, mas um até logo a um clube que se tornou muito especial na minha trajetória. Foram 35 jogos vestindo a camisa grená, e em cada minuto dentro de campo procurei honrar essa história com muita dedicação, respeito e orgulho — disse o atleta.

Ennes também fez questão de enfatizar o comprometimento demonstrado durante o período em que esteve no clube:

— Infelizmente, junto com meus companheiros, não conseguimos alcançar o grande objetivo da última temporada. Mas uma coisa eu posso afirmar com tranquilidade: nunca faltou entrega, nunca faltou suor e vontade de vencer — contou.