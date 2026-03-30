Lateral regride em recuperação e adia retorno aos gramados pelo Juventude

Patryck Lanza concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra, durante a Festa da Uva. William Cabral / OFF Photo / Divulgação

Um dos principais destaques do time do Juventude no Campeonato Gaúcho, o lateral-esquerdo Patryck Lanza, 23 anos, está fora de combate desde o dia 15 de fevereiro, no duelo de ida da semifinal diante do Grêmio. O jogador teve uma lesão muscular de grau dois, e desde então iniciou o tratamento para ficar à disposição novamente.

No entanto, o jogador regrediu em sua recuperação, como revelou o diretor-executivo do clube, Lucas Andrino, e seguirá como desfalque nos próximos jogos do Verdão pela Série B do Brasileiro.

— O Patryck não é um jogador que teve no histórico recorrência em lesão, isso até nos preocupou, porque é difícil mensurar quando o atleta nunca teve uma lesão muscular como ele. Então, a parte clínica dele deu uma regredida agora nesses últimos dias. Regrediu, realmente ele volta a ser tratado e olhado de uma forma mais contundente, porque a gente imaginava que ele estaria mais próximo da transição para os treinamentos normais — admitiu o dirigente do Ju.

O lateral tem sete jogos pelo Verdão, onde anotou seus dois primeiros gols como atleta profissional. Ele também não pode enfrentar o São Paulo, em 22 ou 23 de abril, pelo duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil por ter vínculo com os paulistas (o mesmo acontece com o goleiro Jandrei e o volante Iba Ly).

Demais atletas no DM

Já o volante Lucas Mineiro está mais próximo de retornar aos treinos com bola, após se recuperar de uma lesão no adutor da coxa.

— Evoluiu muito, vem num processo de transição. Vamos tomar o devido cuidado para que a gente não antecipe nada e não perca o jogador. Hoje o Lucas Mineiro está mais próximo de retornar do que o Patryck — completou Andrino.