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Lateral regride em recuperação e adia retorno aos gramados pelo Juventude

Patryck Lanza vinha sendo um dos principais destaques da equipe de Maurício Barbieri no começo da temporada, quando sofre uma lesão muscular de grau dois

Rafael Rinaldi

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