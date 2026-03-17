Lateral que nem estreou aumenta a lista de saídas do Caxias

Dija não estreou pelo Caxias após ser anunciado. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Chegou ao fim a passagem de Diego Kauan pelo Estádio Centenário em 2026. Popularmente conhecido como Dija, o atleta deixou o Caxias sem entrar em campo pela equipe. O torcedor não viu como ele joga.

O Caxias liberou o atleta para o seu clube de origem neste processo de reformulação que o elenco Grená passa após as três eliminações seguidas no começo de temporada. Com Dija, a lista de saídas do Grená subiu para 13 nomes que não fazem mais parte do elenco.

Aos 22 anos, Dija chegou por empréstimo do Bragantino e tinha vínculo até o fim da Série C. Pela equipe paulista, conquistou o Brasileiro de Aspirantes em 2024. Além disso, o lateral tem passagens por Ska Brasil, NY Red Bulls dos Estados Unidos, Ituano e Santa Catarina.

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Assim, apenas um lateral-direito do começo do ano segue no Centenário. O contestado Ronei ainda não foi liberado, pois se recupera de uma lesão sofrida na última rodada do Gauchão. Ele também deve entrar, em breve, na lista de saídas do Centenário.

Felipe Albuquerque foi contratado para a função e o clube deve buscar mais uma peça para o setor.