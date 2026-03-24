Lateral formado no Juventude anuncia aposentadoria do futebol

Atleta escreveu as primeiras páginas de sua história dos gramados do Alfredo Jaconi. Daniela Xu / Agencia RBS

O lateral-esquerdo Márcio Azevedo, formado na base do Juventude, anunciou sua aposentadoria no futebol nesta terça-feira (24). O atleta fez sua estreia no profissional no Verdão, e finalizou sua história dentro dos gramados no Desportiva Guarabira, aos 39 anos.

Márcio é natural da Paraíba, mas foi na outra ponta do país onde atuou pela primeira vez. Atuando nas categorias de base do Juventude, o jovem se destacou e chegou ao elenco profissional em 2004.

Em 2007, fez parte da campanha alviverde no vice-campeonato gaúcho, além de ser eleito o melhor lateral-esquerdo da edição do Estadual. O jogador saiu do Estádio Alfredo Jaconi em 2007, antes do final do Brasileirão, que decretou o rebaixamento alviverde.

Ele jogou no Fortaleza, Athletico-PR e Botafogo, antes de viajar para a Ucrânia, em 2012. Na Europa, atuou pelo Metalist, Shakhtar Donetsk e PAOK, da Grécia. Em 2018, retornou para o Furacão e passou pelo ABC, antes de terminar sua carreira no Desportiva Guarabira, que disputou a segunda divisão da Paraíba, em 2025, realizando o sonho de seu pai.

— Encerro minha carreira com o coração cheio de gratidão. Vivi momentos incríveis no futebol, conquistei títulos importantes e fiz amizades que levarei para a vida toda. Foi um período de muito trabalho e dedicação, e tenho orgulho de tudo que construí dentro de campo — disse Márcio.

O jogador foi bicampeão da Copa Sul-Americana, 2018 e 2021, e da Copa do Brasil, em 2019, com o Athletico, além de conquistar uma Taça Rio com o Botafogo. Fora do Brasil, foi bicampeão do Campeonato Ucraniano, tricampeão da Taça da Ucrânia e campeão da Supertaça da Ucrânia, todos os títulos pelo Shakhtar. Além disso, também conquistou a Copa da Grécia pelo PAOK.

Qual o novo capítulo de Márcio Azevedo?

Apesar de se aposentar como atleta, Márcio vai seguir no meio esportivo, como agente de atletas, auxiliando no desenvolvimento da carreira de novos talentos.

— É um novo desafio que encaro com muito entusiasmo. O futebol me deu tudo, e agora quero retribuir ajudando jovens jogadores a trilharem um caminho sólido, com orientação e suporte dentro e fora de campo. Quero passar um pouco da minha experiência e contribuir para que eles tomem as melhores decisões na carreira — afirmou.